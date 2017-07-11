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11 Temmuz 2017 10:39

Eskigediz’in yöresel bebeklerine ilgi

Kütahya’nın Gediz ilçesinde bu yıl 15’ incisi düzenlenen geleneksel tarhana festivalinde alıcılarının beğenisine sunulan Eskigediz Belediyesi’nin simgesi haline gelen ’Yöresel Bebek’ler büyük ilgi görüyor.

Eskigediz’in yöresel bebeklerine ilgi

11 Temmuz 2017 10:39


Yapımı 3 gün süren el emeği göz nuru ’Yöresel Bebek’lerin bulunduğu Eskigediz Belediyesi standını ziyaret eden vatandaşlar, yöre kültürünün izlerini taşıyan oyuncak bebekleri hayranlıkla inceliyorlar.


Eskigediz Belediye Başkanı Ercan Şimşek, ’’Belediyemizin simgesi haline gelen Yöresel Bebek’lerimizi Gediz Tarhana Festivalinde bulunan standımızda satışa sunduk. Tamamı el emeği göz nuru olan ’Yöresel Bebek’lerimiz İŞ-KUR aracılığı ile açılan 28 kişilik kursta verilen eğitimden sonra yapılmaya başlandı. Eskigediz’in ve bölgenin tanıtımı için tamamı yöresel kıyafetlerimizden esinlenerek yapılan oyuncak bebeklerimiz bölge kültürümüzden izler taşımaktadır. Oyuncak bebeğimizi festival alanında bulunan standımızda tanesini 35 liradan satmaya devam ediyoruz’’ ifadelerini kullandı.(YD-EFE)




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