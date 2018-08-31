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31 Ağustos 2018 12:25

Esnaf sıcaklara çareyi gölgelik yaparak buldu

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde sıcaklardan etkilenmek istemeyen esnaf cadde üzerlerine gölgelik yaptı.

Esnaf sıcaklara çareyi gölgelik yaparak buldu

31 Ağustos 2018 12:25


Sıcaklar iyice artarken bugünlerde Kütahya geneli sıcaklık 30 derecenin üstünde seyrediyor.


Bunaltıcı hava vatandaşların kendilerini gölgeliklere atmasına sebep olurken, vatandaşlar köpeklerini yıkayarak serinletiyor.


Hava sıcaklıklarının yükselmesi ile serinlemek isteyen vatandaşlar soluğu parklarda alırken, esnaf da çareyi cadde üzerlerine gölgelik yaparak arıyor.


Havanın oldukça sıcak olduğunu söyleyen vatandaşlardan Mustafa Tunca,"Tatil için yola çıkıyoruz. Oldukça nemli ve bunaltıcı bir hava var." derken esnaf Ali Kocabıyık ise, "Esnafımız sıcaktan bunaldığı için arkadaşlarla birlikte gölgelik yaparak güneşin direk iş yerlerimize gelmemesi için bunu yaptık" dedi. (Tİ - EFE)




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