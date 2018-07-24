AK Parti’de görev yapmak isteyenlere kapılarının her zaman açık olduğunu dile getiren Sürücüoğlu, "Bizler AK Parti çatısı altında, büyük AK Parti ailesi adına görev yapıyoruz. Makam ve mevki için değil, hizmet için buralardayız. Bu ailenin bir ferdi olmaktan onur duyuyorum. Çalışmalarımıza hemen başladık. 4 Ağustos önümüzde Genel Merkez Kadın Kolları kongremiz var. Kongremizin ardından da AK Parti Kadın Kolları olarak yerel seçimlere çalışacağız. AK Parti çatısı altında kadın kollarında görev yapmak isteyen tüm arkadaşlarımıza kapımız açık. İnşallah hep birlikte bu çıtayı daha yukarlara taşımak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz.Bize bu görevi tevdi eden, layık gören herkese ve daha önce görev yapmış, hizmet etmiş tüm başkanlarıma teşekkür ediyorum. Rabbim utandırmasın, yar ve yardımcımız olsun. 4 Ağustos’ta gerçekleştireceğimiz Genel Merkez Kadın Kolları Kongremizde Kadın Kollarımız ile birlikte oluşturacağımız sinerjiye inanıyoruz" diye konuştu.

"19 yıl önce bugün"

Sürücüoğlu, Siirt’te okuduğu şiir bahanesiyle cezaevine konulan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 19 yıl önce bugün Pınarhisar Cezaevi’nden tahliye olduğunu anımsattı.

Başkan Sürücüoğlu, Erdoğan’ın, vesayet odaklarına karşı milletle mücadele vererek Türkiye’yi süper lige çıkaracak sistemin ilk cumhurbaşkanı olduğunu belirtti.

Esra Zeytin Sürücüoğlu, "Türkiye’nin demokratikleşmesinde ise en büyük adımlardan biri cumhurbaşkanlığı konusunda atıldı. 2007’de vatandaşın ‘evet’ dediği cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesine ilişkin anayasa değişikliğinin uyum yasası da 2010’da hayata geçirildi. 2014 Ağustos ayında ise Erdoğan, halk tarafından seçilen ilk cumhurbaşkanı oldu.Vesayet odakları bu kazanım sürecinde ve sonrasında saldırılarını yeni ittifaklarla arttırdı. Milletin seçtiği Erdoğan hükümetini devirmek için devlet içine yapılan Paralel Devlet Yapılanması/FETÖ eliyle bu kez kirli planlar devreye sokuldu. 2012 yılının 7 Şubat’ında MİT Müsteşarı ifadeye çağrıldı. Ancak, asıl hedef Erdoğan’dı. Bunda da başarısız olununca 2013’te çevre hassasiyeti kaşınarak Gezi olayları sahne aldı. Paralel devlet yapılanması bu kez şansını 17-25 Aralık yargı darbesi ile denedi. Bunu 15 Temmuz darbe girişimi izledi. Ancak vesayet odaklarının millet iradesini yok sayan girişimlerine Yenikapı ruhu ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile cevap verildi. 16 Nisan referandumu ve 24 Haziran seçimi sonucu demokratikleşme konusunda dev adımlar atıldı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan liderliğinde Türkiye’nin 2023, 2053, 2071 hedeflerine yürüyüşü de emin adımlarla sürüyor" ifadelerini kullandı. (EFE)