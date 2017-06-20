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20 Haziran 2017 13:37

Ev yapımı baklavalar artık hazır yufkadan

Kütahya`nın Hisarcık ilçesinde yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde ev hanımları tarafından yapılan baklavalarda artık ev yapımı yufkaların yerine hazır yufkalar kullanılıyor.

Ev yapımı baklavalar artık hazır yufkadan

20 Haziran 2017 13:37


Ev hanımlarından Fatma Çakır, geçmişte topluca yaptıkları baklavalık yufkaların yerini son yıllarda hazır yufkaların aldığını söyleyerek, “Yıllardan beri Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde imece usulü ev yapımı baklava yaparız. Kendi unumuzdan yaptığımız baklava yufkaları hazır yufkalar kadar ince olamasa da daha lezzetli oluyordu. Ancak eskilerden gelen baklavalık yufka yapma geleneği giderek kayboldu ve onun yerini hazır yufkalar aldı. Bizler için hazır yufka hem ucuz hem de büyük kolaylık oluyor. Hazır yufkalardan hazırladığımız baklavaların iç malzemeleri ne kadar bol olursa baklava o kadar lezzetli oluyor. Hazırladığımız baklavaları mahalle fırınlarında yaklaşık 2 saat pişirip tatlısını da dökerek servise hazır hale getiriyoruz” dedi.(MA-EFE)




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