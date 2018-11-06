Evlerinde solucan gübresi üretiyorlar

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde işçi emeklisi Hasan Yılmaz ve eşi Hanım Yılmaz, Kırmızı Kaliforniya solucanının dışkısıyla evlerinde organik gübre üretiyor.

Hasan Yılmaz, evlerinin yanında bulunan 100 metrekarelik kapalı alanda eşiyle birlikte 6 önce 500 bin solucanla organik gübre üretimine başladıklarını belirtti. Solucan gübresi üretimi işine başlamadan önce eşine danıştığını ve eşinin kendisine destek çıktığını söyleyen 55 yaşındaki Yılmaz, “Bir süre önce büyükbaş yetiştiriciliğinden zarar etmiştim. Alternatif bir iş olarak ne yapabilirim diye düşünürken internette yaptığımız araştırmalar neticesinde solucan gübresi üretmeye karar verdim. 6 ay önce 500 bin Kırmızı Kaliforniya solucanıyla gübre üretimine ticari amaçlı değil, kendi kullanacağım organik gübreyi kendim üretmek amacıyla başladım. Çünkü gübre fiyatları çok yüksek olduğu için gübre alamıyoruz. Kanser vakalarının artması yüzünden de organik gübreye rağbet arttı. Solucanlar 1 yılda 16 ila 48 kat arası üreme yapıyor. Üretime başladığınız mayıs ayından bu yana solucan sayısı 5 milyona ulaştı. Bir yıl sonra bu rakam 160 milyona ulaşacak, bunlardan elde edeceğimiz gübre bölgemiz arazilerinin organik gübre ihtiyacını karşılayacaktır” dedi.

“Solucan gübresi üretiminde işçilik kolay, maliyetler düşük”

Solucan gübresi üretiminde maliyetlerin düşüklüğüne dikkat çeken Yılmaz, “Solucan maması yapımında kullanılan seperatörden geçmiş 20 ton hayvan gübresi bize bin 600 TL'ye mal oluyor ve bunu mama yapıp solucanlara verdiğimizde 10 ton solucan gübresi elde ediyoruz. İşçiliği çok kolay olduğu için haftada iki gün birer saat eşimle beraber çalışıyoruz. Solucan gübresi elde edebilmek için yüzde 70 hayvan gübresi, yüzde 25 toz saman ve tatlandırıcı olarak yüzde 5 civarında pancar küspesiyle fermantasyon olması için karıştırıyoruz. Bir ay süresince çürüyen bu karışımı solucanlara yem olarak veriyoruz. Gübrenin kaliteli olması için 1 yıl yatakta kalması gerekiyor. Gübre yatakta ne kadar fazla kalırsa, o kadar kaliteli oluyor. Şu an yatakta olan gübreleri ancak önümüzdeki yıl mart ayında hazırlayıp, nisan ayında kullanıma sunacağız. Bizim solucan gübresi üretimimiz inşallah bölgemizde örnek teşkil eder ” diye konuştu.

“Kocama destek olmak amacıyla birlikte çalışıyoruz”

Solucan gübresi üretiminin kolay olduğundan bahseden Hasan Yılmaz'ın eşi Hanım Yılmaz, “Eşimle internette yaptığımız araştırma sonucu heveslenip bu işe başladık. Kocama destek olmak amacıyla birlikte çalışıyoruz. Zor bir iş değil, herkes yapabilir. Solucan gübresini bu yıl domateslerde denedik. Yörede herkesin domatesleri hastalıktan çürürken, bizim domateslerde çürüme olmadı, rengi güzel oldu ve yaprağı yeşil kaldı. Bu nedenle bölgemiz insanının solucan gübresini tercih etmesini istiyoruz” şeklinde konuştu.(MA-EFE)