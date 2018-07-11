Evlilik teklifi için vinç kiraladı

Mimar Tahsin Görkem Lekesiz (29), öğretmen olan kız arkadaşı Nazlıcan Aydemir’e (25) evlilik teklif etmek için Zafer Meydanı’nda sürpriz hazırladı. Kiraladığı vinci meydanına yerleştiren Lekesiz, vincin sepetiyle metrelerce yükseğe çıktı. Arkadaşlarıyla meydana gelen Nazlıcan Aydemir, Lekesiz ile çekilmiş fotoğraflarının meydandaki dev ekrana yansıtılması üzerine şaşkınlık yaşadı. Ekrana ’Yukarıya bak’ yazısı düştükten sonra, ’Ömrüme ömür olur musun?’ pankartı açan genç mimer, vinç sepetiyle alana indi. Lekesiz, daha sonra kız arkadaşına havai fişekler ve canlı müzik eşliğinde evlenme teklifinde bulundu.

Aydemir ise teklifi kabul etti.

Mesleğine uygun bir evlenme teklifinde bulunmak istediğini ifade eden Lekesiz, "Bizim işimiz hep yükseklerde. Ben de havadan inerek bir evlenme teklifi yapmak istedim. Önce şehrimizin yöneticilerinden izin aldım ve bir vinç kiralayarak Kütahya’nın en önemli meydanında havadan inerek kız arkadaşıma evlenme teklifinde bulundum. Kendisi de teklifimi kabul etti. Böylelikle inşallah mutlu bir yuva kurmanın ilk adımını atmış olduk" ifadelerini kullandı.

Nazlıcan Aydemir ise, evlilik teklifinin büyük sürpriz olduğunu ve çok şaşırdığını söyledi. İlginç evlilik teklifi dronla da kayıt altına alındı.