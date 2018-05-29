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29 Mayıs 2018 12:44

Evliya Çelebi Satranç Turnuvası sona erdi

Kütahya Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen 3.

Evliya Çelebi Satranç Turnuvası sona erdi

29 Mayıs 2018 12:44

Evliya Çelebi Satranç Turnuvası sona erdi.


Kütahya Gençlik Spor İl Müdürlüğü Spor Salonunda Üst klasman A Kategorisi 20, Orta klasman B Kategorisi 40 ve Alt klasman C kategorisi 40 kişi yerel düzeyde amatör seviyede olmak üzere toplam 100 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.


Satrancın, 2005 yılından bu yana okullarda seçmeli ders olarak okutulmaya başlandığını hatırlatan Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Gölgeli, "Kütahya Belediyesi olarak Sporun ve sporcunun her zaman destekçisi olmaya devam edeceğiz. Satranç, çocukların konsantrasyon özelliğini geliştirerek, sosyal ve akademik yaşamda büyük başarılar elde etmesine yardım ediyor. Fiziksel güce dayalı sporların yanında, okul sporlarının içine dahil edilen satranç sporunun gelişmesi adına Belediye Başkanımız Kamil Saraçoğlu önderliğinde, gençlerimize destek veriyoruz. Geleneksel olarak düzenlenen 3. Evliya Çelebi Satranç Turnuvasına katılan yarışmacılarımızın hepsini kutluyor, Satranç Federasyonu Kütahya İl Temsilciliğine, Hakemlerimize ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.


Daha sonra sporcularla ödülleri Belediye Başkan Yardımcıları Murat Arık ve Fatih Gölgeli tarafından verildi. (EFE)




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