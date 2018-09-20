Eynal Kaplıcaları seralarında kış hazırlığı

Kütahya'nın termal ilçesi Simav'ın Eynal Kaplıcalarındaki sera alanlarında bir süredir devam eden soğuk su sorunu ile ilgili çalışmaların başlatıldığı bildirildi. Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan ile Eynal 4 Eylül Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Hakan Öztürk, soğuk su borularındaki tıkanıklığı yerinde incelediler. Eynal Kaplıcalarında yeni açılan kuyu başında bir açıklama yapan Başkan Özkan, seracıların tüm isteklerini dinleyip, en kısa zamanda yerine getireceklerini söyledi.

Eynal 4 Eylül Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Hakan Öztürk “ Belediye Başkanımız Süleyman Özkan ve personeline, Eynal seralar bölgesi için fedakarca yapmış oldukları desteklerden ve yardımlarından dolayı tüm seracılar olarak çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun” dedi (MEİ-EFE)