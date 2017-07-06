Diğer
Kategoriler
06 Temmuz 2017 10:50

Eynal’a kilit parke taşı

Simav Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından, Eynal Kaplıcalarına modern ve estetik bir görünüm kazandıran kilit parke taşı döşeme çalışmaları genişleyerek sürdürülüyor.

Eynal’a kilit parke taşı

06 Temmuz 2017 10:50


Simav ilçe merkezinde alt yapı sistemlerinin yenilendiği caddelerde ve planlanan çalışma programı dahilinde gerçekleşen kilit parke taş döşeme işlemleri şimdi de Eynal Kaplıcalarında yapılıyor.


Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, ilçe merkezindeki kısmi kilit taşı döşeme çalışmalarının turistik Eynal Kaplıcalarında devem ettiğini belirtti. Başkan Özkan, “Modern şehircilik alanında yaptığımız araştırmalar sonucunda, planlı olarak kilit parke taşı döşeme çalışmalarımızla park ve peyzaj çalışmalarımızı birleştirip, yeşil alanlarıyla daha iyi yaşanabilecek modern bir turistik kaplıca haline getirmeyi amaçlıyoruz. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz kilit parke taşı döşeme işlerini yaparken, bir yandan da kaldırım ve yeşil alan çalışmalarını gerçekleştiriyor. Hizmet Belediyeciliği ilkesiyle çıkmış olduğumuz yolda vatandaşlarımızın istek ve ihtiyaçlarını karşılamak için tüm birimlerimiz gayretle çalışmaktadır” dedi. (MEİ-EFE)




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KÜTAHYA HABERLERİ
KÜTAHYA HAVA DURUMU
28
°
C
Az Bulutlu
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    28°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    30°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    30°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    31°C
KÜTAHYA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 12 ŞEVVÂL 1438
  • 06 Temmuz 2017
  • Perşembe
  • İmsak :03:21
  • Güneş :05:33
  • Öğle :13:16
  • İkindi :17:13
  • Akşam :20:38
  • Yatsı :22:31
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!