Eynal’a kilit parke taşı

Simav ilçe merkezinde alt yapı sistemlerinin yenilendiği caddelerde ve planlanan çalışma programı dahilinde gerçekleşen kilit parke taş döşeme işlemleri şimdi de Eynal Kaplıcalarında yapılıyor.

Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, ilçe merkezindeki kısmi kilit taşı döşeme çalışmalarının turistik Eynal Kaplıcalarında devem ettiğini belirtti. Başkan Özkan, “Modern şehircilik alanında yaptığımız araştırmalar sonucunda, planlı olarak kilit parke taşı döşeme çalışmalarımızla park ve peyzaj çalışmalarımızı birleştirip, yeşil alanlarıyla daha iyi yaşanabilecek modern bir turistik kaplıca haline getirmeyi amaçlıyoruz. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz kilit parke taşı döşeme işlerini yaparken, bir yandan da kaldırım ve yeşil alan çalışmalarını gerçekleştiriyor. Hizmet Belediyeciliği ilkesiyle çıkmış olduğumuz yolda vatandaşlarımızın istek ve ihtiyaçlarını karşılamak için tüm birimlerimiz gayretle çalışmaktadır” dedi. (MEİ-EFE)