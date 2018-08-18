Eynal’da doluluk yüzde yüz

Kütahya’nın termal ilçesi Simav’ın Eynal kaplıcalarında , 9 günlük Kurban Bayramı tatili sebebiyle doluluk yüzde yüze ulaştı

Simav Belediye başkanı Süleyman Özkan, turistik Eynal kaplıcalarının yatak kapasitesinin her geçen gün arttığını belirtti. Özkan “ Bu yıl Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olması sebebiyle, Simav dışından gelen hemşerilerimiz ve misafirlerimiz Eynal Kaplıcalarını tercih ediyor. Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından onaylı belgeye sahip olan kaplıca suyumuz 14 hastalığın tedavisinde etkili oluyor. Romatizma başta olmak üzere birçok hastalığın tedavisine yardımcı olduğu bilimsel raporlarla kanıtlanan ve 700 metre derinlikten çıkan kaplıcamızdaki termal suyun sıcaklığı 162 derece olarak belirlendi. Kurban Bayramının tatile rastlamasıyla birlikte, Eynal Kaplıcalarındaki Belediyemize ve özel sektöre ait apartların tamamı doldu” dedi.(MEİ-EFE)