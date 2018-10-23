Eynal'da kış indirimi

Kütahya'nın termal ilçesi Simav'ın Eynal Kaplıcaları'nda her yıl olduğu gibi, bu yıl da kış indirimi için Belediye Meclisi karar aldı. 60 TL ile 80 TL arasında değişen konaklama ücretlerinin Ocak 2019'da yeniden gözden geçirilerek, Mart 2019 sonuna kadar devam edeceği belirtiliyor.

Doluluk oranının yüzde 100'e ulaşmasını beklediklerini belirten Eynal Kaplıcaları İşletme Müdürü Cemil Baybuk, “Konaklama ücretlerindeki yüzde 30'a varan indirimlerle büyük bir talep patlaması yaşıyoruz. Her geçen yıl hizmet kalitesinin arttığı kaplıcamıza hem yurt içinden hem de yurt dışından müşteriler geliyor. Bursa, İstanbul, İzmir, Tekirdağ ve Uşak'tan tur şirketleriyle gelenlerin bir çoğu eski müşterilerimiz” dedi.

Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, Eynal Kaplıcaları'nda yapımı tamamlanan Butik Termal otelin, yakın bir tarihte hizmete açılacağını ifade etti. Özkan, “Belediyemize ait apartların yanı sıra özel sektöre ait tesisler de aynı doluluk oranıyla hizmet veriyor. Eynal Kaplıcalarını, Ege bölgesinin cazibe merkezi haline getirmek için çalışmalarınız hız kesmeden devam edecek” diye konuştu. (MEİ-EFE)