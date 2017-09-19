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19 Eylül 2017 10:51

Fatih Çalışkan: Türk toplumunun en değerli varlığı bağımsızlığı, bayrağı ve yaşadığı vatan topraklarıdır

Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladıBaşkan Fatih Çalışkan yayınladığı mesajda; “Vatanımızın bağımsızlığı ve bölünmez bütünlüğü ile milli birlik ve beraberliğimizin bekası uğruna üstün fedakârlıklar göstererek canı ve kanı pahasına göğsünü siper etmiş ve gazilik mertebesine ulaşarak bu nişanı bir ömür boyu gururla taşımış gazilerimizin, değerinin anlaşılması ve hak ettikleri şekilde övgü ve minnetle anılması açısından 19 Eylül Gaziler Günü ayrı bir önem taşımaktadır” dedi.

Fatih Çalışkan: Türk toplumunun en değerli varlığı bağımsızlığı, bayrağı ve yaşadığı vatan topraklarıdır

19 Eylül 2017 10:51

Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı


Başkan Fatih Çalışkan yayınladığı mesajda; “Vatanımızın bağımsızlığı ve bölünmez bütünlüğü ile milli birlik ve beraberliğimizin bekası uğruna üstün fedakârlıklar göstererek canı ve kanı pahasına göğsünü siper etmiş ve gazilik mertebesine ulaşarak bu nişanı bir ömür boyu gururla taşımış gazilerimizin, değerinin anlaşılması ve hak ettikleri şekilde övgü ve minnetle anılması açısından 19 Eylül Gaziler Günü ayrı bir önem taşımaktadır” dedi.


Türk toplumunun en değerli varlığının bağımsızlığı, bayrağı ve yaşadığı vatan toprakları olduğuna vurgu yapan Başkan Çalışkan,” Vatan sevgisi, özgürlük ve bağımsızlık sevdası tüm dünyaya örnek olan bu milletin evlatları canından kıymetli bildiği vatan topraklarını binlerce şehit vererek korumasını bilmiş, sağ kalan kahramanlarımız ise bu onurlu mücadelede gazilik unvanına erişmişlerdir. Bu vatanının gerçek kahramanları vatanımızı bize emanet edenlerdir. Bunlardan en önde geleni Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarıdır. Ülkemizin topraklarını korumak ve savunmak adına, en güç koşullar altında bile canlarını ortaya koymaktan çekinmeyen şehit ve gazilerimiz her zaman onur kaynağımız olmuştur. Şehit ve gazilerimizin tarih boyunca yazdıkları destansı kahramanlıklarla, kolay kurulmamış olan ülkemizin bölünmez bütünlüğünü koruma kararlılığını hepimiz sonsuza dek sürdüreceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ebediyete intikal etmiş şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyor, gazilik mertebesi ile şereflenmiş gazilerimize ise sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum" diye konuştu.(MA-EFE)




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