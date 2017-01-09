Fatih Köse: Mehmet Akif İnan’ı vefatının 17. yılında rahmetle andık

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen’in kurucusu Mehmet Akif İnan, ölümünün 17. yılında Kütahya’da düzenlenen bir etkinlik ile anıldı.

Ulu Camii’nde İnan’ın ruhuna itfahen okunan hatmi şeriflerin duası yapıldı. Cami çıkışı cemaate helva ikramında bulunuldu.

Eğitim-Bir-Sen Kütahya 1 No’lu Şubesi Basın ve İletişim Başkan Yardımcısı Fatih Köse, "Biz Memur-Sen olarak; "İnsanın dünyadaki imtihanı ahde vefa’da gayrettir" anlayışıyla yola çıkan, "Hak yolunda feda" olmanın hakkını verme gayretiyle ter akıtan, akıttığı terle, cefaya talip oluşuyla berekete mazhar olan 1 milyona yakın üyesinin güvenini güce, gücünü kazanıma dönüştüren teşkilat olarak; bugün bu güzel ailenin kurucusu Merhum Mehmet Akif İnan’ın vefatının 17. yıldönümü münasebetiyle; mensuplarımız ve öğrenci kardeşlerimizce okunan hatmi şerifleri, önce iki cihan serveri, sevgili peygamberimiz Hz Muhammed Mustafa (SAV) efendimizin mübarek ruhlarına, Al ve ashabının ruhlarına, kurucu genel başkanımız merhum Mehmet Akif İnan ağabeyimizin, Memur-Sen’e bağlı sendikalarda geçmişten günümüze hizmet eden, ahirete irtihal eden ağabeylerimizin ve bugün adı anılmayan ebediyete uğurladığımız tüm dava arkadaşlarımızın ve vatanı, milleti ve mukaddesatı uğruna şehadete ulaşan bütün şehitlerimizin aziz ruhlarına hediye ediyoruz. Türkiye’nin en büyük emek hareketi olarak varlık nedenimizi; Bütün kamu görevlilerini, emeğin ve ekmeğin değerini bilen herkesi davasına ortak eden, yan yana duran, kol kola giren, bereket ve heybeti oluşturan, ülkeyi ve dünyayı dönüştüren bir Memur-Sen olarak görüyoruz" diye konuştu. (EFE)