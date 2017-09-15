Fedakar öğretmenler boya yaptı

Kutluhallar Köyü İlk-Ortaokulu Müdürü Salim Teoman Okuş, Müdür Yardımcısı Hüseyin Atak, öğretmenler Yıldıray Batı, Hatice Gülücehan, Canan Demirbaş ve Merba Soyuk, kapatılan ve okulun malzeme deposu olarak kullanılan eski sağlık evi binasının fiziki şartlarını daha iyi hale getirmek amacıyla ellerine ruloları alarak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden temin ettikleri boya ve malzemelerle yapının dış cephesini boyayarak binayı daha bakımlı hale getirdiler.

Kutluhallar köyü Muhtarı Osman Gündüz, eski sağlık evi binasını boyayarak bakımlı, göze hoş gelen bir hale getiren okul idarecilerine ve öğretmenlere teşekkür etti. (MA-EFE)