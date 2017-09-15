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15 Eylül 2017 14:15

Fedakar öğretmenler boya yaptı

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Kutluhallar Köyü İlk-Ortaokulu öğretmenleri okulun depo binasının boya işlerini yaptılar.

Fedakar öğretmenler boya yaptı

15 Eylül 2017 14:15


Kutluhallar Köyü İlk-Ortaokulu Müdürü Salim Teoman Okuş, Müdür Yardımcısı Hüseyin Atak, öğretmenler Yıldıray Batı, Hatice Gülücehan, Canan Demirbaş ve Merba Soyuk, kapatılan ve okulun malzeme deposu olarak kullanılan eski sağlık evi binasının fiziki şartlarını daha iyi hale getirmek amacıyla ellerine ruloları alarak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden temin ettikleri boya ve malzemelerle yapının dış cephesini boyayarak binayı daha bakımlı hale getirdiler.


Kutluhallar köyü Muhtarı Osman Gündüz, eski sağlık evi binasını boyayarak bakımlı, göze hoş gelen bir hale getiren okul idarecilerine ve öğretmenlere teşekkür etti. (MA-EFE)




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