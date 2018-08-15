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15 Ağustos 2018 12:12

Fedakar okul idarecileri eski sıraların bakım ve onarımını yapıyor

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Şehitler ve Hasanlar ortaokullarında görev yapan müdür ve müdür yardımcıları, eski okul sıralarının tamiratını yaptıktan sonra zımparalayıp vernikleyerek yeniden kullanmaya hazır hale getiriyor.

Fedakar okul idarecileri eski sıraların bakım ve onarımını yapıyor

15 Ağustos 2018 12:12


Şehitler Ortaokulu Müdürü Bekir Sıtkı Özyurt ve Müdür Yardımcısı İbrahim Sezer ile Hasanlar Ortaokulu Müdürü Ali Osman Kılıç, üzeri yazılı ve çizili toplam 150 okul sırasının tamir, zımpara ve vernik işini kendileri yaptı.


4 yıl önce İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gönderilen 100 eski sıranın önce tamiratını yapıp, yüzeylerindeki çizik ve yazıları zımparalayıp temizledikten sonra verniklediklerini söyleyen Şehitler Ortaokulu Müdür Yardımcısı İbrahim Sezer, "Biz bunu önce piyasada yaptırmayı düşündük. Karşımıza 2 bin TL gibi bir maliyet çıktı. Biz bu işi kendimiz yaparak 150 TL’ye mal ettik” diye konuştu.


Şehitler ve Hasanlar Ortaokulu idarecilerinin okullarında bulunan 150 okul sırasının tamiratını yaparak eğitime büyük katkı sağladıklarını belirten İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Mehmet Ali Özdemir, “Bu örnek çalışmada okul idarecilerinin büyük emeği vardır. Kendilerine çok teşekkür ediyorum” dedi.




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