Diğer
Kategoriler
14 Eylül 2017 11:38

Ferhan Yıldırım: Orman yangınlarının çıkış sebebi araştırılmalı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kütahya İl Başkanı Ferhan Yıldırım, Hisarcık ilçesinde yaptığı açıklamada; Domaniç, Emet ve Hisarcık ilçesi ormanlarında ardı ardına çıkan yangınların akıllarında soru işaretleri bıraktığını söyledi.

Ferhan Yıldırım: Orman yangınlarının çıkış sebebi araştırılmalı

14 Eylül 2017 11:38


Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kütahya İl Başkanı Ferhan Yıldırım, Hisarcık Milliyetçi Hareket Partisi Teşkilatını ziyaretinde yaptığı açıklamada bölgede ardı ardına çıkan orman yangınlarının akıllarında soru işaretleri bıraktığını belirterek, “Milliyetçi Hareket Partisinin bu noktada yapabilecekleri varsa halkımızın ve hemşerilerimizin yanındayız. Cenab-ı Allah daha beterinden ve doğal afetlerden korusun. Bölgemizde ardı ardına çıkan yangınlar bizlerin aklında soru işaretleri bıraktı. Bunların arkasında bir sabotaj mı vardır? Yoksa ihmal mi vardır? Bu noktaların üzerinde yetkililerin önemle durması gerekiyor. Bir diğer önemli nokta da bu yangınların gitgide artarak devam etmesi ve günlerdir söndürülememesi. Yangın söndürme ekiplerimizin ve itfaiyeci arkadaşlarımızın cansiperane çalıştıklarından eminim, ama bu noktada bir koordinasyon eksikliği mi var? Yoksa araç ekipman eksikliği mi var? Bu hususların göz önüne alınması gerekiyor” diye konuştu.(MA-EFE)




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KÜTAHYA HABERLERİ
KÜTAHYA HAVA DURUMU
33
°
C
Az Bulutlu
  • Cuma
    Az Bulutlu
    33°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    36°C
  • Pazar
    Sıcak
    36°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç