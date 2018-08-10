Festival alanında gıda denetimi

Festival alanında, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Varol, Çevre Sağlık Teknisyeni Halil Uçar ve Belediye Zabıtası İbrahim Tosun’dan oluşan ekip tarafından gece gıda maddesi üreten ve satan iş yerlerinin genel ve özel hijyen esaslarına uyup uymadıkları kontrol edildi. İşletmelere halk sağlığı ve gıda güvenliği ile ilgili nelere dikkat etmeleri gerektiği konusunda bilgilendirmeler yapıldı.

Halkın sağlığının korunması için denetimlere büyük önem verdiklerini, bu konuda üretici ve satıcıların da gerekli hassasiyeti göstermesi gerektiğini ifade eden yetkililer, “ Sıcak havalarda gıdalarda bozulma daha çabuk gerçekleşmektedir. Bu nedenle festival alanında gece yaptığımız denetimlerde özellikle et ürünleri satan iş yeri sahiplerine uyarılarda bulunduk. Gıda üretimi ve satışı konusunda esnafın üzerine düşen görevi yerine getirmesini istiyoruz. Gıda maddelerinin belirlenen kurallara uygun olarak satılmasını sağlamak amacıyla denetimler devam edecektir’’ dediler.(MA-EFE)