Diğer
Kategoriler
28 Temmuz 2018 12:01

Festival alanındaki iş yerlerinin ihalesi yapıldı

Hisarcık Belediyesi tarafından 7-17 Ağustos 2018 tarihleri arasında gerçekleşecek olan 32.

Festival alanındaki iş yerlerinin ihalesi yapıldı

28 Temmuz 2018 12:01

Geleneksel Kültür ve Sanat Festivali için, festival alanında oluşturulan işyerlerinin satış ihalesi yapıldı.


Belediye Düğün Salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılan işyeri satış ihalesinde 145 iş yerinin yüzde 70’i kiralanırken, festival süresince ilçe merkezinde iş yerlerini açacak iş yeri sahipleri 100 TL ile bin TL arasında belediyeye ücret ödeyecekler. İlçe merkezinde iş yerleri nöbet sistemi uygulanan iş yerleri hariç, saat 20.00’de kapatılacak.


Belediye yetkilileri, kalan diğer iş yerlerinin festivalin başlamasına kadar kiralanmasını beklediklerini söylediler.(MA-EFE)




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KÜTAHYA HABERLERİ
KÜTAHYA HAVA DURUMU
27
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    31°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç