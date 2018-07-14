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14 Temmuz 2018 12:03

Festival için ahşap stant

Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, 7-17 Ağustos tarihleri arasında yapılacak olan geleneksel Kültür ve Sanat Festivali öncesinde 100 adet emprenyeli ahşap stantının yapımına başlandığını belirtti.

Festival için ahşap stant

14 Temmuz 2018 12:03


Emprenyeli ahşap festival stantlarının yapımının tamamlanmasıyla Kültür ve Sanat Festivalinde her yıl yaşanan sabit dükkan sıkıntısının çözüme kavuşacağını ifade eden Başkan Fatih Çalışkan, “Bu yıl 7-17 Ağustos tarihleri arasında 32.’sini düzenleyeceğimiz Kültür ve Sanat Festivalimizde esnafımıza daha kaliteli ve düzenli hizmet verebilmek adına festival alanımıza 100 adet emprenyeli ahşap festival standı yapımına başlanmıştır. Ahşap stantlar festivalin açılış tarihinden önce tamamlanıp esnafımızın ve halkımızın hizmetine sunulacaktır. İlçemize hayırlı olsun” dedi.




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