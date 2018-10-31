Kütahya'nın Şaphane ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından 'Fitness ve Aerobik Kursu' açıldı.

Açılan kurslara özellikle üniversite gençliği ve ev hanımlarının ilgi gösterdiğini belirten Şaphane Halk Eğitim Müdürü Fuat Bayri, '' Şaphane Kaymakamlığı tarafından spor alet ve ekipmanının sağlandığı kurslar, kapalı spor salonunda Beden Eğitimi Öğretmeni Aysun Karakurt tarafından gerçekleşiyor. Hem erkekler hem de bayanların gidebileceği spor kursları ilçemizde açılıyor. Bu sayede hem devletimizin sağladığı fiziki mekanlar verimli bir şekilde kullanılmış, hem de vatandaşlarımızın spor yapmaları sağlanmış oluyor'' diye konuştu.(YD-EFE)