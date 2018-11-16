Freni boşalan araç, park halindeki araca çarptı; 1 yaralı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde park halinde freni boşalan aracın, park halindeki başka bir araca çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, Cumhuriyet Mahallesi Kadılar Caddesinde meydana geldi. 43 FC 684 plakalı özel otomobiliyle Cumhuriyet Meydanından Kadılar Caddesine seyir halinde olan Ali Altınışık, alışveriş yapmak için aracını iniş aşağı yol kenarına park etti. Park halindeki otomobilin freninin boşalması sonucu hareket etmeye başlaması üzerine otomobilin içinde yolcu olarak bulunan Ali Akyol, aracı durdurmaya çalıştı ise de başaramadı. Hareket halindeki otomobil Kadılar Caddesinde park halindeki Osman Bilgin'e ait 43 PG 405 plakalı otomobile çarparak durabildi. Çarpma esnasında başından yaralanan yolcu Ali Akyol, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık Ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.(MA-EFE)