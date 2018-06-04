Gaybiefendi ve Meydan’da iftar

Bu Ramazan ayında 57 mahalle düzenlenecek olan mahalle iftarları Gaybiefendi mahallesi Şeker İlkokulu ve Meydan mahallesi İsmet İnönü Ortaokulu’nda düzenlenen iftar yemekleri ile başladı.

İftar sonrası konuşan Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, "Dostluk soframıza, kardeşlik soframıza hoşgeldiniz. Ramazan birlik ve beraberlik ayıdır, birlik ve beraberliğimiz daim olsun. Gerçekleştirdiğimiz geleneksel mahalle iftarları sayesinde çeşitli nedenlerle birbirlerini uzun zamandır görmeyen hemşehrilerimizin bir araya gelmesine vesile oluyoruz. Çocuklarımız hep birlikte oyunlar oynuyorlar, onlar için özel programlar hazırlıyoruz. İnşallah bu güzel Ramazan ayı, hem ülkemiz hem de İslam coğrafyasının çok daha hayırlı günlere ulaşmasına vesile kılar. Bizleri yalnız bırakmayarak burada iftar sofralarımızı dolduran siz kıymetli mahalle sakinlerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Mahalle sakinleri ve çocuklarla sohbet eden Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Kütahya Belediyesinin iftar alanına kurmuş olduğu oyun gruplarında oyun oynayan çocuklara Ramazan Günlüğüm kitapçığı hediye ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

İftar yemeğine; Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Belediye Başkan Yardımcıları Galip Gültekin, Murat Arık, Fatih Gölgeli, Ali İhsan Ertaş, Kütahya Muhtarlar Derneği Başkanı ve Gaybiefendi Mahalle Muhtarı Zekeriya Yılmaz, Meydan Mahallesi Muhtarı Tevfik Karaca, Gaybiefendi ve Meydan mahalle sakinleri katıldı. (EFE)