Gazetecilere indirimli sağlık hizmeti

Protokol kapsamında Cemiyet üyeleri, Özel Kütahya Hastanesi’nden indirimli olarak faydalanacak.

Kütahya Gazeteciler Cemiyeti, Kütahya’da geçtiğimiz ay faaliyete geçen ve son teknolojiyle donatılan Özel Kütahya Hastanesi ile bir protokol imzaladı. İmzalanan protokol ile Kütahya Gazeteciler Cemiyeti üyeleri ve aileleri hastane tarafından sunulan hizmetlerden indirimli olarak yararlanacak.

Hastane binasında gerçekleştirilen imza töreninde konuşan Özel Kütahya Hastanesi Genel Müdürü Dr. Selçuk Coşkun, basın mensuplarının halkı bilgilendirme açısından önemli bir görev üstlendiklerini söyledi. Basının her demokratik ülkede olduğu gibi Türkiye’de de dördüncü güç olduğuna vurgu yapan Coşkun, hastane yönetimi olarak kendilerinin de basın mensuplarına bir kolaylık sağlamak istediklerini ifade etti. Hastane hakkında da bilgiler veren Genel Müdür Coşkun, Kütahya halkına daha iyi bir hizmet verebilmek için alanında uzman doktorlarla hizmet verdiklerini, fiyatlarında revize edildiğini vurguladı.

Cemiyet üyelerinin ve ailelerinin 7 gün 24 saat hastanenin sağlık hizmetinden indirimli olarak faydalanabileceğini kaydeden Kütahya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Erkan Sağlam’da, “Bünyemizde aktif olarak gazetecilik yapan üyelerimiz bundan böyle Kütahya hastanesinde hizmetlerden indirimli olarak yararlanacak. Bizim çabamız üyelerimizin daha iyi şartlarda görevlerini yapmaları sağlamaktır. Bu protokol ile üyelerimiz birinci derecede akrabalarıyla birlikte sağlık hizmetlerinden en iyi şekilde yararlanabilecekler. Özel Kütahya hastanesi yönetim kurulana ve Genel Müdürü Coşkun’a basın mensuplarına gösterdikleri ilgi için teşekkür etti. (EFE)