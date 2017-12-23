Geçimini 42 yıldır pazarcılık yaparak sağlıyor

Şaphane ve Pazarlar ilçelerinde kurulan semt pazarlarında sebze meyve ve sarımsak satarak geçimini temin eden Ergün, 42 yıldır ilçelerde kurulan pazarlarda esnaflık yaptığını söyledi.

Pazar esnafının en renkli siması olarak Fatma Ergün’ü gösteren vatandaşlar, bu yaşta pazar pazar dolaşarak geçimini temin eden Ergün’ü tebrik ettiklerini ve çalışmadan kolay para kazanma yolunu seçenlere örnek olmasını istediler.

"8 aylık bebeğimle bir başıma kaldım, hayata küsmeden yaz kış çalıştım"

Eşini 23 yıl önce kaybettiğini belirten Fatma Ergün, ’’Eşim vefat ettiğinde 8 aylık oğlumla bir başına kaldık. Ben pazarcılığa devam etmeye karar verdim. Yaz kış demeden kucağımda bebeğimle çalıştım, didindim. Eşimin sevgisi bende büyüktü. Evlenmeyi hiç düşünmedim. Rabbime hamd olsun oğlumu büyüttüm evlendirdim. Pazarcılık’tan kazandığım parayla yaptım bunları. Şaphane ilçemize bağlı Üçbaş köyümüzün sarımsağı çok meşhurdur. Ben Türkiye’de çok meşhur olan ve üçbaş sarımsağı diye adlandırılan bu ürünü satarak çok para kazandım. Bunun yanında tamamen kendi üretimimiz fasulye, patates, lahana, elma, soğan ve kendi yaptığım ev tarhanası ve pekmezleri satıyorum. Kimseye muhtaç olmadım. Elimde bebeğimle kaldığım günde, bugünde kendi ayaklarımın üstünde durdum. Allah sağlık verdiği müddetçe çalışmaya devam ederim’’dedi.

Doğal olmayan hiç bir ürünü satmadığını kaydeden Fatma Ergün, "Bu yaştan sonra gidip kimseden para isteyemem. Yaşamak için çalışmak zorundayım. Ben doğal yetişmeyen hiç bir ürünü satmadım. En çok önem verdiğim pazarcılıkta budur. Evimde yaptığım tarhana ve pekmezi de eski usül yapar satarım’’ ifadelerini kullandı.(YD-EFE)