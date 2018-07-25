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25 Temmuz 2018 12:07

Gediz Aqua Park’a ilgi

Gediz Aqua Park’ın açıldığı günden bu yana, vatandaşlardan yoğun ilgi gördüğü bildirildi.

Gediz Aqua Park’a ilgi

25 Temmuz 2018 12:07


Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, bölgenin en önemli üstü açılır ve kapanır su oyunları merkezi olan Aqua Parkın 12 ay boyunca hizmet verme özelliğine dikkat çekerek, ”Bu nedenle yüzme havuzuna gelen her yaştan ve her kesimden vatandaşlarımıza kış mevsiminde yaz sıcaklığı, yaz mevsiminde kış serinliği sunmak suretiyle en güzel ve modern şekilde hizmet vermeye devam etmektedir. Aqua Park Pazartesi, Çarşamba, Cuma ve Pazar günleri erkeklere, Salı, Perşembe ve Cumartesi günleri bayanlara hizmet vermekte olup, yaz mevsiminde serinlemek isteyen vatandaşlarımızı 10.00-23.00 saatleri arasında aqua parka bekliyoruz” dedi.(EFE)




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