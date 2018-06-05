Gediz Belediye Başkanı Akçadurak, yatırımları yerinde inceledi

Belediye Başkanı Akçadurak, Ahmet İhsan Gürsoy Caddesi ile Nizamettin Çoban Caddeleri üzerinde düzenlenen dere ıslah çalışması, Şehir Terminalinde yürütülen yenileme çalışmaları ile TOKİ 4. Etap konutları Ahmet Ekici Caddesi kilit parke yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi.

İlçede yürütülen çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Akçadurak, “Ahmet İhsan Gürsoy Caddesi ile Nizamettin Çoban Caddeleri üzerinde yürütülen çalışmalar çerçevesinde 1 metre yüksekliğinde ve 1,5 metre genişliğinde beton kutu menfez yapılarak, 300 metre dere ıslah çalışması yapımı devam etmektedir. Bakım onarım ve yenileme çalışmaları kapsamında daha önce cam pencere ve kapıları PVC doğrama ile yenilenen, ilçe terminali’nin çatısı ahşap oturtma ile tamamlanarak, sıva tamirleri ve komple boya badanası devam etmektedir. Belediyemiz ile Toplu Konut İdaresi (TOKİ) işbirliğinde Ergenekon ve Salur mahallelerinde inşa edilen 357 (+3KD) konutun hak sahiplerinin oturacağı dairelerin anahtar tesliminin yapılmasıyla TOKİ 4. Etap 3+1 ve 2+1 konutları arasında kalan, ayrıca Altınkaya yapı kooperatifi ile bağlantıyı sağlayan Ahmet Ekici Caddesi kilit parke yol yapımı hızla devam etmektedir. İlçemizi daha yaşanabilir modern bir yapıya kavuşmasını sağlamak ve sorunlarını çözüme kavuşturmak için çalışmalarımız devam edecektir” dedi.(EFE)