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18 Mayıs 2018 12:00

Gediz belediye personeli iftar yemeğinde buluştu

Gediz Belediyesi personeli, Ramazan ayı dolayısıyla her yıl geleneksel olarak düzenlenen iftar yemeğinde bir araya geldi.

Gediz belediye personeli iftar yemeğinde buluştu

18 Mayıs 2018 12:00


GDZ Gediz Otelde düzenlenen iftar yemeğine; Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Arpacı, Belediye Meclis Üyeleri Osman Yılmaz, Şerif Ahmet Demir, Hikmet Vuran, Emin Aras, Mehmet Selim Şentürk, Belkız Yel, belediye personeli ve aileleri katıldı.


İftar yemeğinde bir konuşma yapan Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Arpacı, “Her yıl gelenek haline gelen iftar yemeğimize icabet eden siz değerli personelimizin kıymetli ailelerine gönülden teşekkür ediyorum. Kendi aramızdaki birlik ve beraberliğin artmasında önemli bir yeri olan bu geleneklerin bozulmadan ve değiştirilmeden devam etmesi hepimizin isteğidir. O bakımdan bu gelenekler toplumun oluşması açısından son derece önemlidir. İftar yemeğimize katılan personelimiz, eşleri ve çocuklarına gönülden teşekkür ediyorum. Ramazan ayının ülkemiz, halkımız ve sizler için hayırlara vesile olmasını Yüce Allah’tan diliyorum” dedi.(MA-EFE)




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