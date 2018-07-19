Gediz Belediyesi daha temiz bir çevre için sözleşme imzaladı

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak; “Hazırlanan proje, arıtma tesisinden dolayı hem “Çevre” hem de yeni alınacak olan ekipmanın enerji verimliliği sebebiyle “Enerji” başlıkları ile doğrudan ilişkilendirilmiş ve asil 19, yedek 22 proje içinde en yüksek puanı alarak, birinci olmuştur. 480 bin 894 TL’lik proje bütçesinin 336 bin 625 TL’si hibe olarak alınacaktır. Belediyemiz ise 144 bin 269 TL’lik eş finansman sağlayacak. Atıksu Arıtma Tesisinde, fiziksel ve biyolojik arıtma yapılmakta olup, sistemin en önemli noktası biyolojik arıtma ünitesidir. Bu arıtmada blower tarafından üretilen oksijen, difüzörler vasıtası ile havuza dağıtılır. Havuzdaki mikroorganizmalar, atık su içindeki organik kirleticileri kendilerine besin olarak kullanarak arıtma işlemini gerçekleştirirler ve bu esnada her canlı gibi oksijene ihtiyaç duyarlar. Mevcut blopwerler eski teknoloji olup, yüksek enerji tüketimleri mevcuttur. Difüzörler ise tesis yapıldığından beri hiç değişmemiş ve 9 inç çapında, yerli malı difüzörlerdir. Yeni blower enerji tasarruflu olarak, difüzörler de 12 inç çapında, kaliteli, ince kabarcıklı oksijen transferi yaparak, havalandırma havuzu verimini artıracaktır. Özellikle Gediz OSB atık suyu tesise kabul edildiğinde havalandırma havuzu yükü artacağı için elektrik tüketimi de artarak, eski difüzörlerin istenen verimi sağlayamama riski oluşacaktır. Yeni ekipmanlarla mevcut duruma göre yüzde 20’lik bir enerji tasarrufu hedeflenmiştir. İlçemizdeki vatandaşlarımızın daha sağlıklı bir çevrede yaşamasını sağlamak için tüm çalışmalarımız titizlikle yürütülüyor” diye konuştu.(EFE)