Gediz Belediyesi halka aşure dağıttı

İslam Dininde en kıymetli 4 aydan biri olan ve aynı zamanda Hicri Takvimin ilk ayı olan Muharrem ayının paylaşma ve muhabbet ayı olduğuna vurgu yapan Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak; “ İslam tarihinde dönüm noktası olabilecek olayların yaşandığı önemli bir ay olan Muharrem Ayı; Paylaşmanın ve şükretmenin hatırlandığı kıymetli bir zaman dilimidir. Rahmeti ve bereketi bol olan böylesine güzel bir Ay'a girmenin sevinci ve mutluluğu ile tüm hemşerilerimizin ve İslam âleminin Muharrem Ayını ve Hicri Yılbaşını tebrik eder, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızın daha da pekişmesine vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.(EFE)