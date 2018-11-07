Gediz Belediyesi'nden enflasyonla mücadeleye destek

Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak'ın “Enflasyonla mücadeleye tam destek” önerisi ile Kasım ayı 1.oturumunda indirim kararını görüşmek üzere toplandı. Meclis toplantısında, Su, Muratdağı Kaplıcası, Ilıca Kaplıcası, Evlenme, Kültür Salonu ücreti ve Otopark Abonelikleri ücretlerinden enflasyonla mücadele kapsamında yüzde 10 indirim yapılması konusunu görüşerek oy birliği ile karara bağladı.

Belediye olarak enflasyonla mücadeleye tam destek vermek istediklerini vurgulayan Başkan Akçadurak, “Gerçekten ülke olarak bu konuda topyekun bir mücadelenin içerisindeyiz. Bu mücadeleye desteklerinden dolayı ilçe halkı adına meclis üyelerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

Belediye yetkilileri, enflasyonla mücadele kapsamında 06 Kasım 2018 tarihinden geçerli yüzde 10 indirim kararının 2018 yılı Kasım, Aralık ayları ile 2019 yılı Ocak, Şubat aylarını kapsadığını belirttiler.(EFE)