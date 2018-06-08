Gediz Belediyesi’nden engellilere iftar

GDZ Gediz Otel’de düzenlenen iftar yemeğine; Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, AK Parti İlçe Başkanı Mesut Yörük, Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Arpacı, Belediye Meclis Üyeleri, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Güner Yiğit, Sakatlar Derneği Başkanı Mevlüt Ayyüz, engelli vatandaşlar ve aileleri katıldı.

İftar yemeğinde yaptığı konuşmada Ramazan ayının huzur içerisinde geçtiğine vurgu yapan Başkan Muharrem Akçadurak, “İftar sofralarında vatandaşlarımızla bir arada olmak bizlere mutluluk veriyor. On bir ayın sultanı Ramazan, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızın pekiştiği, sevgi bağlarımızın güçlendiği bir bereket ayıdır. Engelli kardeşlerimizle, onların aileleriyle bu rahmet ve bereket ayında bir araya geldiğimiz için sevinçliyiz. Davetimize icabet ederek iftar yemeğimize katılan engelli kardeşlerimiz ve ailelerine gönülden teşekkür ediyor, idrak edeceğimiz Ramazan Bayramı’nın ülkemiz, halkımız ve sizler için hayırlara vesile olmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum” dedi.

Sakatlar Derneği Başkanı Mevlüt Ayyüz, engellilerin her zaman yanında olan, desteklerini esirgemeyen ve engellileri güzel bir etkinlikle bir araya getirdiği için Başkan Akçadurak’a teşekkür etti.(EFE)