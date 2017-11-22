Gediz Belediyesi’nden öğrencilere 3 boyutlu animasyon filmi

’Meto Hayalgücü Kristali Hazine Peşinde 2’ adlı 3 Boyutlu animasyon filminde dengede kalmamızı sağlayan organlarımız, Tsunami (depreşim dalgası) neden ve nasıl oluşur, yunuslar ve köpek balıkları, deniz altındaki renkli dünyaya bakış konuları animasyon filmi olarak 3 boyutlu anlatılıyor. Gösterimleri 3 boyutlu gözlüklerle izleyen ilk ve ortaokul öğrencileri heyecanlı ve güzel anlar yaşadı.

Gediz Belediyesi olarak her zaman çocukların yanında olduklarını, eğitimlerinde ve sosyal hayatlarının gelişmesinde her türlü katkıyı sağladıklarını dile getiren Başkan Saraoğlu, “Çocuklarımızın eğitimlerinin yanı sıra sosyal kültürel anlamda gelişmelerini sağlamak adına düzenli olarak etkinlikler düzenliyoruz. Düzenlenen animasyon film günleri ile öğrencilere eğlenerek etkileşimli uygulamaları izleme imkânı sunuyoruz” dedi.

Okul öncesi eğitim amaçlarını dikkate alarak hazırlanan etkileşimli uygulamalar ve animasyon film gösterimlerinin öğrenciler tarafından büyük beğeni ve ilgi ile izlendiğini ifade eden Gediz Belediye Başkanı Mehmed Ali Saraoğlu bu tür etkinleri her zaman destekleyeceklerini belirterek emeği geçen herkese teşekkür etti.(EFE)