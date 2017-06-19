Gediz Belediyesinden şükür iftarı

GDZ Gediz Otel’de düzenlenen İftar Yemeğine Gediz Kaymakamı Avni Kula, Gediz Belediye Başkanı Dr. Mehmed Ali Saraoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Turgut Çıtak, Ak Parti Gediz İlçe Başkanı Av. Mesut Yörük, Belediye Meclis Üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Gediz Belediye Başkanı Dr. Mehmed Ali Saraoğlu şükür iftarında yaptığı konuşmada; “Bu güzel iftar akşamında, bu güzel mekanda, rahmet ayının feyzinden, bereketinden faydalanmak üzere burada toplanmış bulunuyoruz. Davetimize katılarak bizleri yalnız bırakmadığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İçerisinde bulunduğumuz mübarek Ramazan ayı ve bu iftar sofraları bizlerin bir araya gelmesine, kaynaşmasına, konuşmasına vesile oluyor ve dostluklarımız pekişiyor. Bu mübarek günler vesilesiyle yüce Allah’tan bu güzel birlik ve beraberliğimizin daim olmasını diliyorum. Ramazan ayı herkesin bildiği gibi fakiri ve zengini, güçlü ile güçsüzü bir araya getiren önemli bir aydır. Buraya katılan bütün hemşerilerimize sevgiler ve saygılar sunuyorum. Ramazanınızı kutluyorum. Ramazan’ın ruhunu, sevgisini, paylaşımını, kin ve nefretten uzak herkesin birbirini kucaklamasını Allah’tan niyaz ediyorum" diye konuştu.(EFE)