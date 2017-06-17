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17 Haziran 2017 12:33

Gediz Belediyesine yeni iş makinesi

Kütahya’nın Gediz Belediyesi, araç filosunu güçlendirdi.

Gediz Belediyesine yeni iş makinesi

17 Haziran 2017 12:33

Belediye Başkanı Mehmed Ali Saraoğlu, belediye hizmetlerinin daha hızlı ve kaliteli bir şekilde yürütülmesi amacıyla alınan yeni araçların hizmete sunulduğunu, araç filosunu daha da güçlendirerek gerek yeni yol açımı, gerekse alt yapı hizmetlerinin daha da hızlanacağını ifade etti.


Başkan Saraoğlu, ”Göreve geldiğimiz günden itibaren vaat ettiğimiz projeleri tek tek hayata geçirdik. Daha kaliteli ve iyi bir hizmet için satın alınan araçlarımızla ilçe halkımıza daha güzel hizmetler sunacağız. En iyi hizmeti sağlamak, ilçemizi geliştirmek, güzelleştirmek için çaba gösteriyoruz. Araçlarımızla birlikte makine parkurumuzu da genişlettik. Gediz’de yeni alınan araçlarımızın yapacağı işlerle daha kaliteli hizmetler sunacağız. Halkımıza hayırlı olsun” dedi. (EFE)




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