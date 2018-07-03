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03 Temmuz 2018 10:56

Gediz Belediyesi’nin beton parke ve bordür yapım çalışmaları

Gediz Belediyesi tarafından Saygılar ve Gazi Kemal mahallelerindeki bazı sokaklarda kış aylarında, altyapı çalışmaları veya kullanımdan dolayı bozulan yollarda beton parke ve bordür yapım çalışmalarına başlandığı bildirildi.

Gediz Belediyesi’nin beton parke ve bordür yapım çalışmaları

03 Temmuz 2018 10:56


Başlıca görevlerinin vatandaşlara hizmetin en iyisini, en güzelini götürmek olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, “ Belediyemiz tarafından mahallelerimizde yolların üzerinde meydana gelen çukurlar, trafik konforunu rahatsız ediyor, araç sürücülerine zor anlar yaşatıyordu. Bu nedenle mahalle yollarında iyileştirme çalışmalarına başladık. Saygılar Mahallesi 223, 228, 229 ve Gazi Kemal Mahallesi 235. Sokaklarda zemin iyileştirme çalışması, ayrıca beton parke ve bordür yenilemeleri yapılarak halkımızın hizmetine sunulacaktır ” dedi.(EFE)




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