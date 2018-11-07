Gediz Belediyesinin yol yapım ve asfalt kaplama çalışmaları

Gediz Belediyesi'nin yol yapım ve asfalt kaplama çalışmalarına aralıksız devam ettiği bildirildi.

İlçe genelinde yol yapım ve asfalt kaplama çalışmalarına devam edileceğine vurgu yapan Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, “Belediyemiz sorumluluk alanı içerisindeki bütün yollarımızı hemşerilerimizin arzu ettiği şekilde kaliteli hale getiriyoruz. İlçe genelinde yoğun çalışma programı uygulayan belediye ekiplerimiz asfalt kaplama, yol bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Bu çerçevede Özyurt Mahallesi çarşı içi bölgesinde bulunan 143. 144. 145. 146. 169. ve 170. sokaklarında sıcak asfalt kaplama çalışmaları devam etmektedir. Vatandaşlarımızın huzuru ve refahı için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.(EFE)