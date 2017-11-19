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19 Kasım 2017 19:04

Gediz-Emet-Hisarcık 1. Amatör’de hesaplar son haftaya kaldı

Gediz-Emet-Hisarcık 1.

Gediz-Emet-Hisarcık 1. Amatör’de hesaplar son haftaya kaldı

19 Kasım 2017 19:04

Amatör Küme 12. Hafta karşılaşmalarında haftanın en önemli maçında Eskigediz Gazispor sahasında son dakika gölüyle Hisarcık Belediyespor’u 2-1 yenerek son haftaya play-off maçlarına kalmak için avantajlı girdi.


Eskigediz Gazispor’un sahasında, kazananın büyük avantaj sağlayacağı maçta ilk yarı gölsüz sona erdi. İkinci yarının 78. dakikasında Gazispor Ünal’ın attığı golle 1-0 öne geçti. 83. dakikada Hisarcık Belediyespor Osman’ın gölüyle skoru 1-1’e getirdi. Karşılaşmanın 90 artı 5. dakikasından takımının ve kendisinin 2. gölünü atan Ünal maçın skorunu belirledi. Karşılaşma 2-1 sona erdi. Bu sonuçla Hisarcık Belediyespor 14 puanda kalırken Eskigediz Gazispor 16 puanla son haftaya girdi. Son hafta karşılaşmaları play-off’a kalacak takımları belli edecek. Karşılaşmayı Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, Eskigediz Belediye Başkanı Ercan Şimşek ve çok sayıda taraftar izledi. (YD-EFE)




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Toplam Yorum (1)

  • sadettin gün hisarcık : 20 Kasım 2017, Pazartesi 10:02
    00
    maçın hakemi ve yan hakemler tamamiyle maçtan bi haber yönetim sergiledi sanki bu maçı gediz gazi spor alacak mutlaka alması lazım diye beyinlerine kazanmiştı baş hakemtaraf tutar bir hal sergiledi ... maç bir bir ken maç uzatmalarla beş dakika uzamış tam son saniyeler penaltı vereyim gol olsun diyerek düşünürken hiç alakasız bir sekilde gazi sporlu futbolcu yere düşüyor ve maç bitttiği halde faul kararı veriyor....
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