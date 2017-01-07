Gediz Amatör Spor Kulüpleri Derneği, Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı’na atanan Gediz İlçe Emniyet Müdürü Haci Çağlar onuruna veda yemeği verdi.

Yemekte spor kulüpleri adına bir konuşma yapan Gediz Amatör Spor Kulüpleri Derneği Başkanı Mesut Yörük, “Spor kulüplerine ve gençlere her zaman destek veren, sahiplenen Emniyet Müdürümüz Sayın Haci Çağlar’ı asla unutmayacağız. İlçemizin her zaman güvenliğini sağlayan başta müdürümüz olmak üzere tüm emniyet teşkilatımıza teşekkür eder, yeni görevinde başarılar dileriz” dedi.

Gediz Amatör Spor Kulüpleri Derneği Başkanı Mesut Yörük, İlçe Emniyet Müdürü Haci Çağlar’a plaket takdim etti.

Gediz İlçe Emniyet Müdürü Haci Çağlar da yaptığı konuşmasında, “Tüm kulüplerimizi böyle güzel bir ortam hazırladıkları için teşekkür ederim. Bende spora yabancı değilim. Amatörce hem oynayıp hem de hakemlik yaparak spor camiasının içinde oldum. Gençleri kötü alışkanlıklardan uzaklaştıran fedakarca sahip çıkan siz yöneticiler gençliğe en iyi hizmet eden kişilersiniz. Böyle güzel bir görev yaptığınız için hepinize teşekkür ederim” dedi. (MA-EFE)