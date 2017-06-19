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19 Haziran 2017 15:14

Gediz Esnafa Dayanışma Derneğinden 250 aileye gıda yardımı

Gediz Esnaf Dayanışma Birliği (GEDAB), Ramazan ayı dolayısıyla ilçede 250 dar gelirli aileye gıda yardımında bulundu.

Gediz Esnafa Dayanışma Derneğinden 250 aileye gıda yardımı

19 Haziran 2017 15:14


Dernek Başkanı Bünyamin Türer yaptığı açıklamada, derneğin yıl boyunca sürdürdüğü yardım faaliyetlerine Ramazan ayında da devam ettiğini belirterek, birlik ve beraberlik, kaynaşma ve yardımlaşmanın en faziletlisinin olduğu bu mübarek ayda yardımların hayırsever üyelerin katkılarıyla yapıldığını söyledi.


Başkan Türer, “Gönül isterdi ki daha fazla insana yardım edelim ama imkânlarımız çerçevesinde yaptığımız bu yardımla misyonumuzun gereğini yerine getirdiğimiz içinde mutluyuz. Bütün organizasyonlarda olduğumuz gibi bu etkinlikte yoğun çaba harcayan yönetim kurulumuza ve desteklerini bizden esirgemeyen yardımsever üyelerimize teşekkür ediyorum” dedi. (RB-EFE)




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