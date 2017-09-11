Gediz Kaymakamı Muhammed Önder göreve başladı

İçişleri Bakanlığı’nın son yayımlanan kararnamesiyle Mucur Kaymakamlığından Gediz Kaymakamlığı’na atanan Muhammed Önder, görevine başladı.

Kaymakam Önder, "Bugün burada göreve başladım. Görevim süresince Gediz için, ülkem için elimden geldiği kadar işle ilgili ne biliyorsak en verimli şekilde çalışacağız. Gittiğimiz her yerin sevebileceğimiz bir yönünü bulmaya çalışırız. Cennet vatanımızın her köşesi ayrı ayrı güzelliklere sahip. Gedizliler ilk günümüzde bizi yalnız bırakmadılar. Kapımız herkese açık. Gediz halkına sonuna kadar açık. Ülkemizin geçtiği bu önemli dönemde mümkün olduğu kadar birliğimizi, beraberliğimizi, dirliğimizi koruyup, bu süreci en iyi şekilde atlatarak bütün enerjimi bundan sonra Gediz için vereceğim" diye konuştu.

Kaymakam Muhammet Önder’in biyografisi

"1976 yılında Rize’de doğdu. 2000 yılında Gazi Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu.

Aynı yıl 275.dönem olarak askerlik hizmetinde bulundu. 2003 yılında Samsun Kaymakam Adayı olarak göreve başladı.

Daha sonra sırasıyla Tokat-Yeşilyurt, Giresun-Çanakçı, Ordu-Gölköy İlçelerinde Kaymakam Vekilliği görevlerinde bulundu. İçişleri Bakanlığı yurtdışı eğitim stajı çerçevesinde bir yıl süreyle Londra’da kaldı. Sırasıyla Burdur-Tefenni ilçesi ve Bingöl- Adaklı, Sinop -Türkeli ve Hakkari Vali Yardımcılığı, Artvin -Arhavi Kaymakamlığı ve son olarak Kırşehir-Mucur İlçesinde kaymakamlık yapan Muhammet Önder son kararname ile Gediz Kaymakamlığına atandı.Kaymakam Muhammet Önder evli olup, iki çocuk babasıdır.(RB-EFE)