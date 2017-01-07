Gediz Muhtarlar Derneği’nden şehit asker ve polis yakınlarına destek

Gediz Muhtarlar Derneği, şehit asker ve polis yakınlarına para yardımında bulundu.

Şehit asker ve polis yakınlarına destek amacıyla köy muhtarları tarafından hayırsever vatandaşlardan para toplandı. Toplanan 12 bin 100 TL. para, Gediz Muhtarlar Derneği Başkanı Kayaköy Muhtarı Osman Zeki Peker, Yönetim Kurulu Üyeleri Polatköy Muhtarı Ferit Yavuz, Eceköy Muhtarı Cengiz Şahin ve Kurtçam Köyü Muhtarı Nuri Barış tarafından şehit asker ve polis yakınları adına banka hesabına yatırıldı. Yardım paralarını Ziraat Bankası Gediz Şubesi’ne teslim eden Gediz Muhtarlar Derneği Başkanı Osman Zeki Peker ve Yönetim Kurulu Üyeleri, duyarlı vatandaşlara yardımlarından dolayı teşekkür etti.

Ziraat Bankası Gediz Şubesi Müdürü Fazıl Çümen, Gediz Muhtarlar Derneği Başkanı Osman Zeki Peker ve Yönetim Kurulu üyelerine katkılarından dolayı teşekkür etti.(MA-EFE)