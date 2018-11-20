Gediz OSB'de Güneş Enerji Santrali projesi

Kütahya'nın Gediz İlçesinde Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) Yönetim Kurulu Başkanlığı'nca Zafer Kalkınma Ajansı desteğiyle hazırlanan ‘Gediz OSB Güneş Enerjisi ile Daha Rekabetçi oluyor' projesi kapsamında 320kWp (GES) Güneş Enerji Santrali kuruluyor.

Gediz Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Başol, “Gediz OSB Yönetim Kurulu Başkanlığı olarak ve Zafer Kalkınma Ajansı'nın desteği ile ihalesini gerçekleştirdiğimiz 320kWp Güneş Enerji Santrali'nden yılda 450.000kWh elektrik üretmeyi, yılda 85 bin dolar ek gelir elde etmeyi hedefliyoruz. Bu projemizi birinci etap olarak değerlendirmekteyiz. Allah nasip eder ise Gediz OSB olarak toplamda 1MW'lık bir tesisi Gediz OSB'mize kazandırmayı hedefliyoruz. Birinci etap olarak planladığımız GES projemiz 2 ay içerisinde devreye alınarak elektrik üretmeye başlamasıyla birlikte, tesisimizin 3,5 ile 4 yıl arasında kendisini amorti etmesini öngörüyoruz. Projemize destekte bulunan Zafer Kalkınma Ajansı'na, Yönetim Kurulundaki arkadaşlarıma, OSB Bölge Müdürlüğümüzdeki personellerimize teşekkür ediyorum” dedi.