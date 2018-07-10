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10 Temmuz 2018 15:02

Gediz pazar yerinin üzeri kapatılıyor

Kütahya’nın Gediz ilçesinde belediye tarafından balık pazarı ve toptancı esnafın bulunduğu pazar alanının üst kısmının üzerini kapatma çalışmalarına başlandığı bildirildi.

Gediz pazar yerinin üzeri kapatılıyor

10 Temmuz 2018 15:02


Kısa zamanda tamamlanacak proje ile ilçenin pazar yerinin daha modern ve hijyenik bir ortamda hizmet vereceğini belirten Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, “ Pazarın 3. kısım olarak belirtilen balık pazarı ve toptancı esnafın bulunduğu alanın üst kısmı bin 920 metrekarelik çelik tonoz yapı ile kapatılarak, zeminine saha betonu atılacaktır. Yaz günlerinde sıcaktan, kış günlerinde ise yağış ve soğuk yüzünden zorlukla pazar alışverişini yapan vatandaşlar ve esnaflar artık kapalı pazar yerinde alışverişlerini rahatlıkla yapabileceklerdir. Halkımıza şimdiden hayırlı olsun” dedi.(EFE)




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