Gediz Pazar Yerinin üzeri kapatılıyor

Bölgenin en büyük pazarı olan Gediz Pazarı'nın 3. Kısmının üstünü kapatarak modern bir pazar yeri oluşturmayı amaçladıklarını ifade eden Başkan Muharrem Akçadurak, kısa zamanda bitecek projeyle ilçe pazar yerinin daha modern ve hijyenik bir ortamda hizmet vereceğini belirtti.

Akçadurak; “Gediz Pazarı'nın 3. Kısım olarak belirtilen balık pazarı ve toptancı esnafın bulunduğu kısım zemin saha betonları atılmış olup, bin 920 metrekarelik çelik tonoz yapı imalatına başlanmıştır. Yaz günlerinde sıcaktan, kış günlerinde ise yağışlı ve soğuktan zorlukla, güçlükle pazar alışverişini yapan vatandaşlar ve esnaflar, artık kapalı bir pazar yerinde alış verişlerini rahatlıkla yapabilecekler. Ayrıca önceki yıllarda üzeri kapatılmış olan kısımların komple saha betonu yenilenerek, yağan şiddetli dolu sebebiyle hasar gören çatı kaplamaları yenilenecektir. Halkımıza şimdiden hayırlı olsun ” şeklinde konuştu.(EFE)