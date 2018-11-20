Gediz polisinden afişli uyarı

Kütahya'nın Gediz İlçesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri, başta dolandırıcılık olmak üzere emniyet kemeri kullanımı, kask kullanımı, düğünlerde ve özel günlerde silah atılmaması konularında vatandaşı uyaran afiş dağıtımı gerçekleştirdi.

Gediz'de birçok alanda bilgilendirme faaliyeti sürdüren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suç ve suç işlenmesinin önlenmesi ve vatandaşların suçtan mağduriyet yaşamaması amacı ile bilgilendirme ve önleme faaliyetlerini sürdürüyor.

Gediz Kaymakamı Muhammet Önder'in talimatları doğrultusunda, Telefonla, banka veya bankamatiklerde yaşanan olası dolandırıcılık olayları, ayrıca sürücülerin emniyet kemeri ve kask kullanması, düğünlerde, eğlencelerde silah atılmaması konusunda halkın bilinçlendirilmesi adına harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, okullara, duraklara, bankalara konuyla ilgili uyarıcı afiş dağıtarak vatandaşları da konuyla ilgili bilgilendirdi.

Özellikle dolandırıcılık konusunda banka çalışanlarıyla görüşen polis ekipleri, sıkça rastlanan ve son zamanlarda yaygın hale gelen telefon dolandırıcılığı ile ilgili uyarılarda bulunarak, banka önünde telaşlı şekilde telefonda uzun uzun konuşan, ATM önünde telefon ile uzun süreli konuşarak para çeken veya durumunda şüphelenilen kişilerin işlemlerini yavaşlatarak durumun Polis İmdat hattına ihbar edilmesini istedi. (RB-EFE)