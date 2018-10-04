Gediz protokolü üniversite öğrencileri ile kahvaltıda buluştu

Kütahya'nın Gediz ilçesi protokolü ve Meslek Yüksekokulu öğrencileri Ticaret ve Sanayi Odası tarafından verilen kahvaltıda bir araya geldi.

Meslek Yüksekokulu öğrencileri arasında birlik, beraberlik ve kaynaşmayı sağlamak amacıyla kampüs bahçesinde düzenlenen kahvaltıya; Kaymakamı Muhammet Önder, İlçe Jandarma Komutanı Jan. Binbaşı İsmail Sert, Belediye Başkan Vekili Hikmet Vuran, İlçe Müftüsü Nurullah Koçhan, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Vedat Öztürk, OSB Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Başol, Yüksek Öğrenim Yardımlaşma Derneği Başkan Yardımcısı Erol Altıntaş, Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyeleri, Esnaf Dayanışma Birliği Başkanı ve Üyeleri, İlçe Daire Amirleri ile öğrenciler katıldı.

Yapılan konuşmaların ardından protokol üyeleri öğrencilerin yeni eğitim-öğretim yılını kutladı. Daha sonra Meslek Yüksekokulu Müdürü Fethullah Karamete protokol ve daire amirlerine yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.(EFE)