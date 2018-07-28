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28 Temmuz 2018 12:24

Gediz Tarhana Festivalinde bisiklet show ve halk konseri

Gediz Tarhana Festivali etkinlikleri kapsamında Eskişehir BMX Team ekibinin bisiklet gösterisi ve Pitshop The Band grubunun halk konseri büyük ilgi gördü.

Gediz Tarhana Festivalinde bisiklet show ve halk konseri

28 Temmuz 2018 12:24


Adnan Menderes Yaşam Parkı’ndaki Geleneksel Gediz Tarhana Festivali şenliklerinin 6. gününde Eskişehir BMX Team’ın Bisiklet Showu ve Pitshop The Band grubunun halk konseriyle vatandaşlar gece geç saatlere kadar eğlendi.


Bisiklet Show ve halk konserine, AK Parti İlçe Yönetim Üyesi Mehmet Akçadurak, Belediye Meclis Üyeleri Mehmet Selim Şentürk, Emin Aras ile çok sayıda vatandaş katıldı.


Meclis Üyesi Mehmet Selim Şentürk, bisiklet show ve halk konserinin son bölümünde Eskişehir BMX Team ve Pitshop The Band ekiplerine plaket takdim ederek, alanı dolduran vatandaşlara teşekkür etti.(EFE)




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