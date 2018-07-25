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25 Temmuz 2018 12:07

Gediz Tarhana Festivalinde Karadeniz rüzgarı

Geleneksel Gediz Tarhana Festivali etkinlikleri çerçevesinde Karadeniz Uşakları Halk Dans ekibinin sahne aldığı gecede vatandaşlar doyasıya eğlendi.

Gediz Tarhana Festivalinde Karadeniz rüzgarı

25 Temmuz 2018 12:07


Adnan Menderes Yaşam Parkı’nda kutlanan Geleneksel Tarhana Festivali şenliklerinin ikinci günü Karadeniz Uşakları Halk Dans ekibi, Çilli ile Muhteşem ve Morde Grubu konseriyle Gedizliler gece geç saatlere kadar gönüllerince eğlendi.


Renkli görüntülere sahne olan geceye, Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Ali Akbulut, Belediye Meclis Üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.


Konserin sonunda Başkan Muharrem Akçadurak, Karadeniz Uşakları ekibine teşekkür ederek Gediz Tarhanası hediye etti.(EFE)




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