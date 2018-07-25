Gediz Tarhana Festivalinde Karadeniz rüzgarı

Adnan Menderes Yaşam Parkı’nda kutlanan Geleneksel Tarhana Festivali şenliklerinin ikinci günü Karadeniz Uşakları Halk Dans ekibi, Çilli ile Muhteşem ve Morde Grubu konseriyle Gedizliler gece geç saatlere kadar gönüllerince eğlendi.

Renkli görüntülere sahne olan geceye, Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Ali Akbulut, Belediye Meclis Üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Konserin sonunda Başkan Muharrem Akçadurak, Karadeniz Uşakları ekibine teşekkür ederek Gediz Tarhanası hediye etti.(EFE)