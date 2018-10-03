Gediz Ticaret ve Sanayi Odası'ndan öğrencilere kahvaltı

Kütahya'nın Gediz Ticaret ve Sanayi Odası üyeleri, DPÜ Gediz Meslek Yüksekokulu öğrencileri ile kahvaltıda bir araya geldi.

DPÜ Gediz Meslek Yüksekokulu bahçesinde öğrenciler ile kaynaşma sağlamak, farkındalık oluşturulmak üzere açık büfe kahvaltı buluşma toplantısı gerçekleştirildi. Kahvaltıya yaklaşık 350 öğrenci katıldı.

Kahvaltı buluşmasında konuşan Gediz Meslek Yüksekokulu Müdürü Fethullah Karamete, “Gediz Meslek Yüksekokulu yerleşkesi kampüs alanımız 418 dönümden oluşan içerisinde 500 öğrenci kapasiteli KYK yurdu, Kütahya Sağlık Üniversitesi Gediz Sağlık Meslek Yüksekokulu ve Gediz Meslek Yüksekokulu olmak üzere üç birim bir arada bir aile birlikteliği içinde eğitim öğretim barınma faaliyetlerini sürdürüyoruz. Öğrencilerimizin eğitim öğretim faaliyetleri yanında sosyal, kültürel, sportif faaliyetlerini de dikkate alarak İlçemiz Kaymakamı ve belediye başkanı ilçedeki imkanları öğrencilerimize açarak gerekli desteklerini vereceklerini bildirdiler. Bu kapsamda öğrencilerimiz Ilıca Su oyunları merkezinden, Gediz Murat Dağı Termal Kayak Merkezinden en iyi şekilde istifade edebilecekler. Kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.

Bizim amacımız öğrencilerimizi İlçemizin iş dünyasıyla, halkımızla, esnaflarımızla bir araya getirip köprü kurmak sözleriyle konuşmaya başlayan Gediz Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Vedat Öztürk, “Bilesiniz ki; Tüm resmi kurumlarımızla, halkımız, esnafımızlar sizlerin yanındayız. Burası kendi eviniz. Buna katkı sağlayacağını düşündüğümüz için de böyle bir organizasyon düzenledik. İnşallah zamanla ilçemizin bütün güzelliklerini görerek, yaşayarak sosyal kaynaklarından, turizm kaynaklarından yararlanarak Gediz'in tanıtımında bize katkı sağlayacağınıza inanıyorum. Yeni eğitim öğretim yılınızda hepinize başarılar diliyorum. Katılımınız için hepinize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Öğrencilerin yeni eğitim öğretim yılını kutlayan Gediz Kaymakamı Muhammet Önder Gediz'in tanıtımı konusuna vurgu yaparak, “Sizler birer kamu çalışanı gibisiniz. Gittiğiniz yerlerde birkaç yıl kalacaksınız. Yaşadığınız şehri sevmek zorundasınız. Aksi takdirde buradaki günleriniz eziyete dönüşür. Güzel geçmesi için de şehrin bir tarafını sevmelisiniz. Bazen bir ormanıyla, bazen yerin altındaki madeni değerleriyle , bazen yerin üstündekiyle, bazen insanıyla bazen de kendinizce bulacağınız bir sebeple bu şehri sevmelisiniz ki buradaki eğitim öğretim hayatınız daha başarılı olsun. Gediz'i sevmeniz için gerçekten çok sebep var” şeklinde konuştu.

Kaymakam Önder, “Binalarımızın fiziki şartları, konaklama tesisleri, yurtlarımız, kızlarımız için yurt imkanlarımız diğer yerlerle karşılaştırılamayacak kadar güzel durumda. Gediz'i sevmek için birçok sebep var dedik. Çünkü Kütahya'ya kuruluş ve kurtuluşun şehri diyoruz. Yüzölçümünün yüzde57'si orman olan bir ilçedeyiz. Dolayısıyla ilçemizi sevmek için pekçok sebebimiz var. Sizlere sağladığımız imkanların farkında olarak sizler de eğitim ve öğretiminizi başarılı şekilde devam ettirmeniz lazım, sizler de üzerinize düşeni yapmak zorundasınız. Bizler; sizleri, ailelerinizin emaneti olarak görüp, ilçemizde en iyi şekilde eğitim almanız için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Konuşmalardan sonra Gediz Müftüsü Nurullah Koçhan tarafından yapılan dua ile kahvaltı sona erdi. (RB-EFE)

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