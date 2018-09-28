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Gediz'de 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri'ni anma programı

Kütahya’nın Gediz ilçesinde “15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitlerini Anma " Programı düzenlendi.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde “15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitlerini Anma " Programı düzenlendi.


Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur-an'ı Kerim okunarak dua edildi.


Programı kapsamında, 15 Temmuz gecesi darbe teşebbüsü sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığını teslim almaya gelen Tuğgeneral Semih Terzi'yi vurarak kalkışmanın püskürtülmesine büyük katkı sağlayan Şehit Astsubay Ömer Halisdemir'i şehit eden cuntacılar ve yaşanan çatışma öğrenciler tarafından sahnelendi. Ayrıca 15 Temmuz Gazisi Safiye Bayat o gece yaşadıkları anlattı.


15 Temmuz Gazisi Safiye Bayat'a günün anısına Kaymakam Muhammet Önder'e plaket takdim ederek, katılımları için teşekkür etti.


Programın sonunda 15 Temmuz gecesi anısına düzenlenen fotoğraf sergisi gezilerek program sona erdi.


Programa; Kaymakam Muhammet Önder, Garnizon Komutanı İsmail Yapıcı, Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, İlçe Emniyet Müdürü Barış Tosun, 15 Temmuz Gazisi Safiye Bayat, İlçe Müftüsü Nurullah Koçhan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aydın, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Vedat Öztürk, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Zekeriya Ünal, Okul Müdürleri, daire amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.(EFE)

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